Shandong Shida Shenghua Chemical Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Aktienkurs von Shinghwa Advanced Material hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -50,99 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine deutliche Unterperformance von mehr als 44 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,21 Prozent aufweist, liegt Shinghwa Advanced Material mit einer Rendite von 43,78 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 58,03 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 41,23 CNH liegt, was einer Abweichung von -28,95 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 48,02 CNH deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 41,23 CNH, was einer Abweichung von -14,14 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie sowohl in der langfristigen als auch in der kurzfristigen technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shinghwa Advanced Material-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (55) als auch der RSI der letzten 25 Tage (69,12) weisen auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird das Unternehmen in Bezug auf den RSI mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Shinghwa Advanced Material diskutiert, was zu einer durchweg positiven Stimmung und einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.