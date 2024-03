Shandong Shida Shenghua Chemical Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. In Bezug auf die Shinghwa Advanced Material-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 81, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt hingegen bei 54,47, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse des RSI somit ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Shinghwa Advanced Material-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Shinghwa Advanced Material in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Shinghwa Advanced Material diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an 13 Tagen grün an, während keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. Aktuell zeigen sich die Anleger auch in den letzten Tagen vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Shinghwa Advanced Material-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 49,52 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 35,76 CNH, was einem Unterschied von -27,79 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen negativen Trend, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Shinghwa Advanced Material-Aktie führt.