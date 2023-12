Shandong Shengli Aktie: Das ist ein Knall!

Die technische Analyse der Shandong Shengli-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,75 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,83 CNH weicht damit um +2,13 Prozent ab, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,69 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,79 Prozent), was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Shandong Shengli bei -10,07 Prozent und damit mehr als 9 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Industriekonglomerate", die auf eine mittlere Rendite von -1,03 Prozent kommt, liegt Shandong Shengli mit 9,04 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Shandong Shengli ist ebenfalls negativ, wie aus den Analysen sozialer Plattformen hervorgeht. Die überwiegend negativen Kommentare und Themen der letzten zwei Tage führen zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Shandong Shengli im Vergleich zur Branche Industriekonglomerate 0,57 % aus, was 1,55 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,11 %. Somit wird auch hier eine schlechte Einstufung vorgenommen.