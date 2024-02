Shandong Shengli Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Stimmung und Buzz: Die Diskussionen im Internet können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Intensität der Diskussion, also der Anzahl der Wortbeiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Shandong Shengli wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild.

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert werden, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Shandong Shengli-Aktie der letzten 200 Handelstage, beträgt dieser aktuell 3,66 CNH. Der letzte Schlusskurs (2,78 CNH) liegt deutlich darunter (Unterschied -24,04 Prozent), weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Auch für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,55 CNH) liegt der letzte Schlusskurs darunter (-21,69 Prozent), wodurch die Shandong Shengli-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Shandong Shengli-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand die Aktie von Shandong Shengli im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Shandong Shengli. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Shengli liegt bei einem Wert von 21, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Industriekonglomerate" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Shandong Shengli weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.