Shandong Shengli Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Shandong Shengli wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,73 CNH, während der Kurs der Aktie (3,58 CNH) um -4,02 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was der Einstufung als "Neutral" entspricht. In den vergangenen 50 Tagen ergab sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 3,69 CNH, was einer Abweichung des Aktienkurses selbst von -2,98 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls ein "Neutral"-Wert, was insgesamt zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Shandong Shengli derzeit eine Dividendenrendite von 0,57 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 2.14 Prozent bedeutet. Dadurch erhält die Shandong Shengli-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Shengli beträgt derzeit 29, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Industriekonglomerate" weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich erzielte die Shandong Shengli in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -10,07 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche im Durchschnitt um -0 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -10,07 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.