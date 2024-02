Shandong Shengli Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Aktienkurs von Shandong Shengli hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,83 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche im Durchschnitt um -8,58 Prozent gefallen, was zu einer Unterperformance von -23,25 Prozent für Shandong Shengli führt. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -8,58 Prozent im letzten Jahr, und Shandong Shengli lag 23,25 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Shandong Shengli bei 0,56 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,17 liegt. Dies führt zu einer Differenz von -1,61 Prozent zur Shandong Shengli-Aktie und einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Shandong Shengli durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bei Shandong Shengli in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.