Shandong Shengli Aktie: Alles nach Plan!

Die Aktie von Shandong Shengli zeigt gemischte Tendenzen in verschiedenen Bewertungsfaktoren. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Ebenso gibt es kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Shandong Shengli-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,72 CNH. Der letzte Schlusskurs weicht hiervon nur minimal ab, was zu einer neutralen charttechnischen Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie neutral bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt. Ebenso ergibt sich in einem Branchenvergleich eine Underperformance von -10,07 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche und von 10,45 Prozent im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.