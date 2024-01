Shandong Shanda Wit Science And Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Werkzeug der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Shandong Wit Dyne Health auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 48,62 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Shandong Wit Dyne Health von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividende von 2,44 % liegt Shandong Wit Dyne Health im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (1,5 %) nur leicht höher. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen bei Shandong Wit Dyne Health. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.