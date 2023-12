Shandong Shanda Wit Science And Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit neun Tagen, in denen positive Themen überwogen, und vier Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen hat sich die Diskussion jedoch vermehrt auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Shandong Wit Dyne Health konzentriert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende weist Shandong Wit Dyne Health mit einer Dividendenrendite von 2,44 % eine höhere Rendite auf als der Branchendurchschnitt von 1,48 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Shandong Wit Dyne Health beträgt derzeit 91,4 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft gilt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 73,56 eine überkaufte Situation an, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Shandong Wit Dyne Health derzeit bei 34,38 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 28,79 CNH liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Ebenso zeigt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage eine Differenz von -10,73 %, was erneut zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf den beiden Zeiträumen.