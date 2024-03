Shandong Publishing, Media Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die technische Analyse von Shandong Publishing & Media-Aktien ergibt ein insgesamt positives Bild. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,38 CNH, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 11,13 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +18,66 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 9,68 CNH liegt über dem Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Shandong Publishing & Media auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 11,88, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 34, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI-Bewertung ein "Gut".

Die Diskussionen im Internet über Shandong Publishing & Media zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung des Sentiments und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Diskussionen über Shandong Publishing & Media geführt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen positive Themen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Shandong Publishing & Media auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.