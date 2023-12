Shandong Polymer Biochemicals Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, zwischen 70 und 100 als "überkauft", und dazwischen als neutral. Der RSI für Shandong Polymer Biochemicals liegt bei 61,9, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 50 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie also als "neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Shandong Polymer Biochemicals beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "neutral".

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und die Diskussionsstärke in der Internet-Kommunikation, lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Shandong Polymer Biochemicals hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daher bekommt Shandong Polymer Biochemicals in dieser Kategorie eine "schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher als "schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,73 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") 20,02 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "gut".