Shandong Polymer Biochemicals Aktie: Lieber erstmal halten!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Shandong Polymer Biochemicals in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über ein Unternehmen liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Shandong Polymer Biochemicals wurde unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Wir bewerten nun Shandong Polymer Biochemicals anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas langfristigeren RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 64,44 Punkten, was bedeutet, dass die Shandong Polymer Biochemicals-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass Shandong Polymer Biochemicals weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 47,5), und die Aktie erhält auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Somit erhält Shandong Polymer Biochemicals eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Shandong Polymer Biochemicals beträgt das aktuelle KGV 275. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Shandong Polymer Biochemicals daher weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Shandong Polymer Biochemicals auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Shandong Polymer Biochemicals in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass Shandong Polymer Biochemicals hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.