Shandong Polymer Biochemicals Aktie: Kaum zu glauben!

Der Aktienkurs von Shandong Polymer Biochemicals hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von 11,73 Prozent erzielt, was mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich dazu verzeichnet die "Chemikalien"-Branche eine mittlere Rendite von -8,13 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier übertrifft Shandong Polymer Biochemicals mit 19,87 Prozent die durchschnittliche Performance deutlich. Diese positive Entwicklung führte zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Polymer Biochemicals mit 275,7 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Auch in der Branche "Chemikalien" zeigt sich ein vergleichbarer Wert von 0. Die Aktie wird daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen für Shandong Polymer Biochemicals kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Shandong Polymer Biochemicals gemessen, wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shandong Polymer Biochemicals-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) positive Werte aufweist. Der gleitende Durchschnitt liegt für die letzten 200 Handelstage bei 5,05 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 5,85 CNH liegt, was einer Abweichung von +15,84 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Shandong Polymer Biochemicals eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 5,5 CNH über dem gleitenden Durchschnitt (+6,36 Prozent Abweichung). Somit wird die Shandong Polymer Biochemicals-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis positiv bewertet. Insgesamt erhält Shandong Polymer Biochemicals somit auf Basis der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.