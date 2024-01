Shandong Pharmaceutical Glass Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Shandong Pharmaceutical Glass wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien ausgewertet, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben, und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shandong Pharmaceutical Glass-Aktie hat einen Wert von 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 54,96, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Shandong Pharmaceutical Glass.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Shandong Pharmaceutical Glass verläuft aktuell bei 26,21 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 25,63 CNH aus dem Handel ging. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat derzeit ein Niveau von 26,11 CNH, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,9 Prozent erzielt, was 7,13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -7,03 Prozent, und Shandong Pharmaceutical Glass liegt aktuell 1,87 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Neutral".