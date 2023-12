Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Dividendenrendite von Shandong Oriental Ocean Sci-tech beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 1,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 1,66) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Oriental Ocean Sci-tech liegt bei 34,84, was in etwa dem Branchendurchschnitt (0 Prozent) entspricht. Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien und ist weder unterbewertet noch überbewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Shandong Oriental Ocean Sci-tech beträgt derzeit 29,27 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Daher wird sie als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird Shandong Oriental Ocean Sci-tech in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Einfluss auf die Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Shandong Oriental Ocean Sci-tech betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen von den Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft. Insgesamt lässt sich festhalten, dass Shandong Oriental Ocean Sci-tech bezüglich der Dividendenpolitik, fundamentalen Kriterien, dem RSI und der Anlegerstimmung insgesamt eine positive Bewertung erhält.