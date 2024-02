Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shandong Oriental Ocean Sci-tech-Aktie zeigt einen Wert von 88 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI (74,56) bestätigt, dass die Aktie überkauft ist und auch auf dieser Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Shandong Oriental Ocean Sci-tech.

Die Dividendenrendite der Aktie liegt bei 0 Prozent, was 1,84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment, weshalb sie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem erfährt die Aktie tendenziell weniger Beachtung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Shandong Oriental Ocean Sci-tech-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating.