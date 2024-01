Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Aktienkurs von Shandong Oriental Ocean Sci-tech hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,37 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") eine Überperformance von 10,25 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" liegt bei -10,46 Prozent, während Shandong Oriental Ocean Sci-tech aktuell um 10,09 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Bewertung weist die Aktie mit einem aktuellen KGV von 34,84 ein ähnliches Niveau wie der Branchendurchschnitt auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der Aktienkurs von Shandong Oriental Ocean Sci-tech als überkauft betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen eine neutrale Situation an, was zu einer Gesamtbewertung in dieser Kategorie als "Schlecht" führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass sich die Stimmung und die Diskussionsstärke für Shandong Oriental Ocean Sci-tech in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie auf dieser Stufe.

Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" auf dieser Stufe bewertet.