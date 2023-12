Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgünstigkeit einer Aktie. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV. Shandong Oriental Ocean Sci-tech hat derzeit ein KGV von 34,84, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. In Bezug auf fundamentale Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Shandong Oriental Ocean Sci-tech mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,7 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um die Aktie im üblichen Bereich liegt. Die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Shandong Oriental Ocean Sci-tech-Aktie ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts.

Insgesamt erhält die Shandong Oriental Ocean Sci-tech-Aktie demnach gemischte Bewertungen in Bezug auf fundamentale Kriterien, Dividende, Sentiment und technische Analyse.