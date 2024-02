Shandong New Beiyang Information Aktie: Das war abzusehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong New Beiyang Information liegt derzeit bei 82, was im Vergleich zur Branche "Computer & Peripheriegeräte" (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Shandong New Beiyang Information-Aktie bei 7,5 CNH. Der letzte Schlusskurs von 6,23 CNH am Handelstag wurde daher mit einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht versehen. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt wurden nicht erreicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Shandong New Beiyang Information in den letzten 12 Monaten mit -20,8 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche liegt die Rendite mit 6,96 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Shandong New Beiyang Information-Aktie derzeit auf fundamentaler und technischer Ebene "Neutral" bewertet wird, während die Anleger-Stimmung ebenfalls neutral ist.