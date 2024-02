Shandong New Beiyang Information Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum und gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier überkauft oder unterkauft ist. Für die Shandong New Beiyang Information-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 52, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI von 68,07 zeigt eine neutrale Bewertung an. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale RSI-Bewertung für die Shandong New Beiyang Information-Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren ebenfalls neutral bewertet wird. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen auf eine schlechte Bewertung hin, da der letzte Schlusskurs jeweils deutlich unter dem Durchschnitt liegt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shandong New Beiyang Information-Aktie einen Wert von 82 auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Dividendenrendite von 2,44 % liegt über dem Branchendurchschnitt und führt zu einer guten Bewertung in diesem Bereich.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für die Shandong New Beiyang Information-Aktie, basierend auf verschiedenen Analysemethoden.