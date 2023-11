Shandong New Beiyang Information Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Sentiment und Buzz: Über einen längeren Zeitraum hinweg lässt sich die Entwicklung des Sentiments und des Buzz um Shandong New Beiyang Information anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und analysieren. Diese Analyse liefert interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Es zeigt sich, dass die Aktie in diesem Zeitraum nur geringe Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was einer "Neutral"-Einschätzung entspricht. Insgesamt ergibt sich daher für Shandong New Beiyang Information in diesem Bereich die Bewertung "Schlecht".

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Shandong New Beiyang Information beträgt 82. Im Durchschnitt haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Shandong New Beiyang Information daher weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt, was den sogenannten Relative Strength Index (RSI) liefert. Wir bewerten Shandong New Beiyang Information anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 62,86 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 von 31,47 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Dividende: Shandong New Beiyang Information schüttet eine Dividendenrendite von 2 % aus, was 0,98 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 1,02 %. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Neutral".