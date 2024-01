Shandong New Beiyang Information Aktie: Grund zur Sorge?

Der Aktienkurs von Shandong New Beiyang Information hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,46 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um 18,96 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Shandong New Beiyang Information im Branchenvergleich eine Underperformance von -10,49 Prozent aufweist. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 12,6 Prozent, und Shandong New Beiyang Information verzeichnete eine Unterperformance von 4,13 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um Shandong New Beiyang Information wird auch positiv bewertet. Analysten haben soziale Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich fundamentaler Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong New Beiyang Information mit einem Wert von 82,94 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Insgesamt erhält die Aktie daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen rund um Shandong New Beiyang Information gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.