Shandong New Beiyang Information Aktie: Grund zur Freude?

Shandong New Beiyang Information wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass die Anleger-Stimmung auf einer guten Ebene liegt. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Gut" führte.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Shandong New Beiyang Information 82, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shandong New Beiyang Information-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,56 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (5,13 CNH) liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Shandong New Beiyang Information im letzten Jahr eine Rendite von -11,34 Prozent erzielt, was 3,46 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -9,46 Prozent, und Shandong New Beiyang Information liegt 1,88 Prozent darunter. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.