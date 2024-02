Shandong Nanshan Aluminum Industrial Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

In den letzten vier Wochen konnte bei Shandong Nanshan Aluminum eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht verringert, da in jüngster Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Shandong Nanshan Aluminum daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Ebene.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Shandong Nanshan Aluminum mit 3,03 CNH momentan +5,21 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, ist die Aktie jedoch als "Neutral" einzustufen, da die Distanz zum GD200 bei -0,98 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Shandong Nanshan Aluminum. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Auf dieser Basis wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zudem ergibt sich ein Gut-Signal im zurückliegenden Zeitraum, was schlussendlich zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 20,59 Punkten, was darauf hinweist, dass Shandong Nanshan Aluminum überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Shandong Nanshan Aluminum-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.