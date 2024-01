Shandong Nanshan Aluminum Industrial Aktie: In selten guter Lage!

Der Aktienkurs von Shandong Nanshan Aluminum hat im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Materialien" eine Rendite von -20,8 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" betrug die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten -7,28 Prozent, wobei Shandong Nanshan Aluminum mit 13,53 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 13 Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shandong Nanshan Aluminum gesprochen. Dadurch bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut". Statistische Auswertungen basierend auf umfangreichen historischen Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang an Verkaufssignalen. Es gab 8 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 3,14 CNH für die Shandong Nanshan Aluminum-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,94 CNH (-6,37 Prozent Unterschied), weshalb eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben wird. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 2,92 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs liegt daher auf ähnlichem Niveau (+0,68 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Shandong Nanshan Aluminum eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes wurde in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Shandong Nanshan Aluminum in den sozialen Medien festgestellt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen positiven Trend, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Die Häufigkeit der Beiträge in den sozialen Medien kann anzeigen, ob ein Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. Insgesamt wird über Shandong Nanshan Aluminum mehr diskutiert als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.