Shandong Nanshan Aluminum Industrial Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Shandong Nanshan Aluminum bei 2,77 CNH liegt. Dies bedeutet eine Entfernung von -12,89 Prozent vom GD200 (3,18 CNH), was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Vergleich dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 2,97 CNH auf. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Signal, da der Abstand -6,73 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Shandong Nanshan Aluminum-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Shandong Nanshan Aluminum besonders positiv diskutiert. An 11 Tagen überwog die positive Kommunikation, während an einem Tag die negative Überwiegen war. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominieren vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Shandong Nanshan Aluminum insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Bei Shandong Nanshan Aluminum wurde langfristig eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher insgesamt das Ergebnis "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Shandong Nanshan Aluminum mit einer Rendite von -20,8 Prozent mehr als 13 Prozent darunter. Die mittlere Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt -8,28 Prozent, wobei Shandong Nanshan Aluminum mit 12,52 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

