Shandong Nanshan Aluminum Industrial Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Aktienkurs von Shandong Nanshan Aluminum hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Materialien"-Branche eine Rendite von -20,8 Prozent erzielt, was 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Shandong Nanshan Aluminum mit 0,12 Prozent darunter. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Shandong Nanshan Aluminum liegt bei 46,15 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Shandong Nanshan Aluminum überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Shandong Nanshan Aluminum um +9,51 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt die Aktie um +9,51 Prozent darüber, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verzeichnet Shandong Nanshan Aluminum eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Dies deutet auf ein positives langfristiges Stimmungsbild hin.

Insgesamt erhält Shandong Nanshan Aluminum daher positive Bewertungen in Bezug auf den Aktienkurs, den RSI, die technische Analyse und das Sentiment und Buzz.