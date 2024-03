Shandong Nanshan Aluminum Industrial Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Shandong Nanshan Aluminum liegt bei 11,54 und wird daher als "gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 32,58, was auf eine "neutral" Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Aktie als "gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shandong Nanshan Aluminum-Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 3,04 CNH, was 6,91 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs (3,25 CNH) liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,96 CNH) zeigt eine positive Abweichung von 9,8 Prozent, was zu einer weiteren "gut" Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik als "gut" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation geben Aufschluss über starke positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen Wochen hat sich das Sentiment für Shandong Nanshan Aluminum deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "gut"-Bewertung erhält. Zudem wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch dafür wird die Aktie mit "gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "gut" Empfehlung basierend auf der Anleger-Stimmung.