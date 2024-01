Shandong Nanshan Aluminum Industrial Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Analyse der Aktienkurse von Shandong Nanshan Aluminum basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung in den sozialen Medien. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Bewertungen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einstufung der Aktie führte. Zusätzlich wurden Handelssignale berücksichtigt, die insgesamt zu einer negativen Bewertung auf dieser Ebene führten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Shandong Nanshan Aluminum mit -20,8 Prozent deutlich darunter. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite mit -14,14 Prozent niedriger als der Durchschnitt, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht neutral bewertet wird. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um -5,11 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer negativen charttechnischen Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe wie der gleitende Durchschnitt des letzten 50 Handelstages, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik.