Shandong Nanshan Aluminum Industrial Aktie: Der Knaller!

Die Analyse von Aktienkursen bezieht sich nicht nur auf harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. In Bezug auf Shandong Nanshan Aluminum haben unsere Analysten die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse überwiegend positiv waren. Darüber hinaus haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Shandong Nanshan Aluminum angesprochen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei neun konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen, was zu einer "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird Shandong Nanshan Aluminum hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Shandong Nanshan Aluminum ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Shandong Nanshan Aluminum-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 18,52 und ein Wert für den RSI25 von 42,62. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Shandong Nanshan Aluminum konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden, was zu einer Bewertung mit "Neutral" führt. Allerdings konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert werden, was zu einem "Gut"-Rating auf dieser Stufe führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Shandong Nanshan Aluminum mit einer Rendite von -20,8 Prozent mehr als 14 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.