Shandong Nanshan Aluminum Industrial Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei der Analyse von Shandong Nanshan Aluminum wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 20,59 Punkten und deutet darauf hin, dass Shandong Nanshan Aluminum überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Shandong Nanshan Aluminum somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Shandong Nanshan Aluminum im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,8 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Aktie damit 3,85 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -24,65 Prozent, was bedeutet, dass Shandong Nanshan Aluminum aktuell 3,85 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Bei Shandong Nanshan Aluminum wurde in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat in diesem Zeitraum leicht abgenommen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

In der technischen Analyse wird der Kurs von Shandong Nanshan Aluminum mit 3,03 CNH derzeit +5,21 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, gehandelt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -0,98 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.