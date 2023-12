Shandong Nanshan Aluminum Industrial Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Shandong Nanshan Aluminum notiert derzeit mit einem Kurs von 2,91 CNH und liegt damit -0,34 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -7,32 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Shandong Nanshan Aluminum wird der RSI sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 11,11 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt hingegen bei 55,36, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Shandong Nanshan Aluminum in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer positiven Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich. Zudem wurde über Shandong Nanshan Aluminum deutlich mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist.

Im Branchenvergleich erzielte die Shandong Nanshan Aluminum in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,8 Prozent, was eine Underperformance von -12,69 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag die Performance um 12,69 Prozent darunter, was zu einer Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt und somit zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.