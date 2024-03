Shandong Molong Petroleum Machinery Aktie: Das war ja klar …

Der Aktienkurs von Shandong Molong Petroleum Machinery verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -29,32 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energiesektor eine Unterperformance von 26,82 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen in der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt -2,5 Prozent, und Shandong Molong Petroleum Machinery liegt aktuell 26,82 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Molong Petroleum Machinery liegt bei 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 18,9 einer Unterbewertung von ca. 23 Prozent entspricht. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Dividenden weist Shandong Molong Petroleum Machinery derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 7,25 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Shandong Molong Petroleum Machinery wird von unseren Redaktion als neutral eingestuft, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Die Mehrheit der Diskussionen in den letzten zwei Wochen war neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.