Shandong Molong Petroleum Machinery Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Aktie von Shandong Molong Petroleum Machinery wird derzeit als überbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 14,51 liegt sie insgesamt 24 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" von 11,74. Daher erhält die Aktie gemäß der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auch, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, da der RSI für Shandong Molong Petroleum Machinery bei 29,17 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

In Bezug auf Dividendenrendite hat Shandong Molong Petroleum Machinery derzeit einen Wert von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 9,07%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Shandong Molong Petroleum Machinery in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Allerdings standen in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungsfaktoren gemischte Ergebnisse für die Aktie von Shandong Molong Petroleum Machinery, was zu uneinheitlichen Einschätzungen führt.