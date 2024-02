Shandong Molong Petroleum Machinery Aktie: Immer langsam!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Shandong Molong Petroleum Machinery wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und bewertet. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was eine neutrale Einschätzung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche hat Shandong Molong Petroleum Machinery in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 12,16 Prozent gezeigt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Molong Petroleum Machinery liegt über dem Durchschnitt der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen", was zu einer überbewerteten Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shandong Molong Petroleum Machinery aktuell als überverkauft eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating führt. Für den RSI25-Wert ergibt sich eine neutrale Einstufung, was zu einer Gesamtbewertung des Relative Strength Index als "Gut" führt.