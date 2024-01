Shandong Minhe Animal Husbandry Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shandong Minhe Animal Husbandry-Aktie zeigt eine Überkaufsituation mit einem Wert von 77,31, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66 und deutet auf eine neutrale Situation hin, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite der Shandong Minhe Animal Husbandry-Aktie bei -37,44 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche liegt die Rendite mit -10,71 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für die Shandong Minhe Animal Husbandry-Aktie. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Shandong Minhe Animal Husbandry-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 16,33 CNH, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 11,23 CNH lag, was zu einem Unterschied von -31,23 Prozent führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 12,82 CNH (-12,4 Prozent Unterschied) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Shandong Minhe Animal Husbandry-Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung für die einfache Charttechnik.