Shandong Minhe Animal Husbandry Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Aktie von Shandong Minhe Animal Husbandry hat in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was auf eine gute Kommunikation hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ergibt sich für Shandong Minhe Animal Husbandry ein aktueller Wert von 32. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shandong Minhe Animal Husbandry-Aktie zeigt einen Wert von 70, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Insgesamt wird daher ein "Schlecht"-Rating vergeben. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In der technischen Analyse wird die Aktie von Shandong Minhe Animal Husbandry sowohl auf der Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Abweichungen von -28,9 Prozent bzw. -7,76 Prozent führen zu dieser Einschätzung.

Insgesamt ergibt die Analyse verschiedener Indikatoren ein gemischtes Bild für die Aktie von Shandong Minhe Animal Husbandry, mit Bewertungen von "Gut", "Neutral" und "Schlecht" in verschiedenen Kategorien.