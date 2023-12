Shandong Meichen Ecology, Environment Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Meichen Ecology & Environment beträgt 79, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (mit einem KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau liegt. Dies entspricht etwa dem Durchschnitt (ca. 0 Prozent). Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist die Aktie somit weder unterbewertet noch überbewertet und wird daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" ist die Performance der Shandong Meichen Ecology & Environment-Aktie in den letzten 12 Monaten um -12,82 Prozent gesunken. Im Durchschnitt stiegen ähnliche Aktien aus der Branche um 0,56 Prozent, was bedeutet, dass Shandong Meichen Ecology & Environment im Branchenvergleich um -13,38 Prozent schwächer abschnitt. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -0,76 Prozent, wobei Shandong Meichen Ecology & Environment um 12,06 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die charttechnische Entwicklung der Shandong Meichen Ecology & Environment-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,05 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (2,07 CNH) liegt damit in ähnlicher Nähe (+0,98 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,04 CNH) weist eine ähnliche Nähe zum letzten Schlusskurs (+1,47 Prozent) auf. Auf dieser Basis erhält die Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shandong Meichen Ecology & Environment liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.