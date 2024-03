Shandong Meichen Ecology, Environment Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Aktienkurs von Shandong Meichen Ecology & Environment verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,7 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche für Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies im Durchschnitt um -20,34 Prozent, was bedeutet, dass Shandong Meichen Ecology & Environment in diesem Branchenvergleich um -8,36 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Der Industrie-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -15,87 Prozent, wobei Shandong Meichen Ecology & Environment um 12,83 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Shandong Meichen Ecology & Environment auf 1,94 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie 1,65 CNH beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -14,95 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 1,69 CNH, was die Aktie aus dieser Perspektive um -2,37 Prozent unterdurchschnittlich macht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeigt für Shandong Meichen Ecology & Environment derzeit einen Wert von 28,57, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Gut".

Die Dividendenrendite der Shandong Meichen Ecology & Environment-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 1,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies, 1,6). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.