Shandong Meichen Ecology, Environment Aktie: Keine Panik!

Der Sentiment und Buzz rund um Shandong Meichen Ecology & Environment können über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung liefern interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Meichen Ecology & Environment einen Wert von 79 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt die Aktie auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht erhält sie daher eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 2,04 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,12 CNH steht. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,92 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,06 CNH, was einer Distanz von +2,91 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Shandong Meichen Ecology & Environment derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "schlecht" eingestuft.