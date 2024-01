Shandong Meichen Ecology, Environment Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Aktienkurs von Shandong Meichen Ecology & Environment hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,82 Prozent erzielt, was 13,82 Prozent unter dem Durchschnitt im Industriesektor liegt. Für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt die mittlere jährliche Rendite 1,28 Prozent, wobei Shandong Meichen Ecology & Environment aktuell 14,1 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Auch auf kurzfristigerer Basis erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch das Anleger-Sentiment spiegelt eine neutrale Bewertung wider, da die Diskussionen in den sozialen Medien überwiegend positiv waren und keine starken Meinungen in den letzten Tagen geäußert wurden.

Zusammenfassend ergibt sich für Shandong Meichen Ecology & Environment in Bezug auf die Bewertungen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.