Shandong Luxi Chemical Industry Aktie: Was ist hier nur passiert?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Luxi Chemical beträgt das aktuelle KGV 34, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" mit einem durchschnittlichen KGV von 0 liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Luxi Chemical weder unterbewertet noch überbewertet, was die Aktie zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Luxi Chemical-Aktie beträgt aktuell 51, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 61,95, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Luxi Chemical investieren, können bei einer Dividendenrendite in Höhe von 5,88 % gegenüber dem Branchendurchschnitt in der Chemikalien-Branche einen Mehrertrag von 3,93 Prozentpunkten erzielen. Die höheren Dividenden des Unternehmens führen zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Gut".

Das Sentiment und der Buzz um Luxi Chemical wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität im Netz hervorgebracht, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ergab eine negative Änderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt.

Insgesamt ergibt sich damit für Luxi Chemical eine neutrale Einschätzung basierend auf fundamentalen, technischen und sentimentalen Faktoren.