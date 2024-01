Shandong Luxi Chemical Industry Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength-Index, RSI, ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Luxi Chemical liegt bei 70,49 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 47,91 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Luxi Chemical im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Luxi Chemical, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie von Luxi Chemical im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,26 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Luxi Chemical damit 7,91 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -7,35 Prozent, wobei Luxi Chemical aktuell 7,91 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In den letzten Wochen konnte bei Luxi Chemical keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird das Kriterium "Neutral" bewertet. Die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien war jedoch höher, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Luxi Chemical daher in diesem Bereich eine Bewertung von "Gut".