Shandong Luxi Chemical Industry Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Luxi Chemical: Aktuelle Bewertungen und Performance-Analyse

Die Luxi Chemical-Aktie wird derzeit auf fundamentaler Basis als "neutral" bewertet. Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 34,54 liegt sie in ähnlicher Höhe wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage zeigt einen Schlusskurs von 11,28 CNH. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,8 CNH, was einer Abweichung von -13,12 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt (10,46 CNH) weisen auf eine negative Entwicklung hin. Daher erhält Luxi Chemical in der technischen Analyse insgesamt eine "schlechte" Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance zeigt sich, dass Luxi Chemical in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -14,17 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Chemikalien"-Branche aufweist. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors (-8,29 Prozent) liegt die Aktie um 14,17 Prozent dahinter. Dies führt zu einem insgesamt "schlechten" Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an acht Tagen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit Luxi Chemical gesprochen, was zu einer insgesamt "guten" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Luxi Chemical-Aktie auf fundamentaler Basis neutral bewertet wird, während die technische Analyse und die Aktienkurs-Performance auf eine negative Entwicklung hinweisen. Das Anleger-Sentiment ist hingegen positiv, was zu einer gemischten Bewertung führt.