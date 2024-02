Shandong Luxi Chemical Industry Aktie: Ist das noch wichtig?

Mit einer Dividendenrendite von 6,63 Prozent übertrifft Luxi Chemical den Branchendurchschnitt um 4,53 Prozent. Die Branche "Chemikalien" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent auf. Basierend auf diesen Zahlen erscheint die Aktie als lohnenswerte Investition und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Luxi Chemical bei 9,99 CNH, was einer Entfernung von -4,95 Prozent vom GD200 (10,51 CNH) entspricht. Dies deutet laut der charttechnischen Bewertung auf ein "Neutral"-Signal hin. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 9,78 CNH, was wiederum einem Abstand von +2,15 Prozent entspricht. Dies führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal für den Aktienkurs, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen auf sozialen Medien signalisieren eine negative Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie von Luxi Chemical. In den vergangenen Wochen häuften sich die negativen Meinungen und Themen in den Kommentaren. Aufgrund dieser anhaltenden negativen Stimmung stufen wir das Unternehmen als "Schlecht" ein.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" erzielte die Aktie von Luxi Chemical im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,78 Prozent, was 5,15 Prozent über dem Sektordurchschnitt (-24,93 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -24,93 Prozent, und Luxi Chemical liegt aktuell 5,15 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".