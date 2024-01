Shandong Lukang Pharmaceutical Aktie: Kaum zu glauben!

Die technische Analyse von Shandong Lukang Pharma zeigt, dass das Unternehmen derzeit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 6,84 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 7,14 CNH liegt, was einer Abweichung von +4,39 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 7,29 CNH zeigt eine ähnliche Nähe zum letzten Schlusskurs von -2,06 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt bei 67,44 bzw. 65,24 Punkten, was darauf hindeutet, dass Shandong Lukang Pharma weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Lukang Pharma mit einem Wert von 29,76 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.