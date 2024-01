Shandong Lukang Pharmaceutical Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Aktienkurs von Shandong Lukang Pharma hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor sehr positiv entwickelt. Mit einer Rendite von 19,61 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 22 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Arzneimittel"-Branche in den letzten 12 Monaten von 0,25 Prozent, kann Shandong Lukang Pharma mit einer Rendite von 19,35 Prozent überzeugen. Aufgrund dieser starken Entwicklung hat die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Auch die Anleger-Stimmung bei Shandong Lukang Pharma ist insgesamt sehr positiv. Die Diskussionen in den sozialen Medien und Foren zeigen, dass in den letzten beiden Wochen hauptsächlich positive Themen im Mittelpunkt standen, was dazu führte, dass die Einschätzung insgesamt als "Gut" betrachtet wird.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Shandong Lukang Pharma-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Die Abweichung beträgt +0,44 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstage (-6,4 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Lukang Pharma bei 29,76, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. Die Aktie ist aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet.