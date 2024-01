Shandong Longda Meat Foodstuff Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Shandong Longda Meishi liegt bei 52,44, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Für den RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt sich ein Wert von 43,79, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Shandong Longda Meishi eher neutral diskutiert. An sechs Tagen war die Stimmung positiv, es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt acht Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf Dividenden schüttet Shandong Longda Meishi derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Nahrungsmittel, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,67 Prozent erzielt, was 1,17 Prozent unter dem Durchschnitt der Verbrauchsgüterbranche liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -10,22 Prozent, und Shandong Longda Meishi liegt aktuell 1,45 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.