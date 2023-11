Shandong Longda Meat Foodstuff Aktie: Was könnte passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Aston Martin Lagonda Global Holdings":

Anleger: Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Shandong Longda Meishi eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und ein negatives Handelstage. An sieben Tagen zeigte sich keine klare Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Shandong Longda Meishi daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Shandong Longda Meishi von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Wertpapiere könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Shandong Longda Meishi heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 31,58 Punkten, was darauf hindeutet, dass Shandong Longda Meishi weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,51, was ebenfalls aufzeigt, dass Shandong Longda Meishi weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird für den RSI25 ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Zusammen erhält das Shandong Longda Meishi-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Shandong Longda Meishi aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -1,64 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" führt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Shandong Longda Meishi deshalb heute mit "Schlecht".

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,54 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Shandong Longda Meishi damit 16,57 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,97 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt -0,67 Prozent. Shandong Longda Meishi liegt aktuell 16,86 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.