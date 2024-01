Shandong Longda Meat Foodstuff Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Analyse der Aktienkurse von Shandong Longda Meishi ergab, dass neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle spielen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien überwiegend positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Shandong Longda Meishi aufgegriffen, was zu einer insgesamt positiven Stimmung führt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Longda Meishi bei 115,78, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen KGV-Wert von 0 auf. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Grundlagen, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shandong Longda Meishi-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen überverkauft war. Der 7-Tage-RSI-Wert beträgt 17, während der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 46,79 liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für die Aktie auf der Grundlage des RSI.

Im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche hat Shandong Longda Meishi in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,45 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -1 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite der Aktie 0,83 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser vergleichbaren Renditen erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.